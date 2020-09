Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde berber dükkânında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö’nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö’nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye baskın düzenledi. Baskın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla vatandaşlardan, koronavirüs salgını dönemindeki fedakârca çalışmalarıyla büyük takdir toplayan sağlıkçılara yönelik saldırıya büyük tepki geldi. Ankara Valiliği, sorumlular hakkında derhâl adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

KOCA’DAN KARARLILIK MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiçbir sağlık çalışanının zarar görmediğini belirterek, olaya ilişkin görüntülerin son derece üzücü ve düşündürücü olduğunu vurguladı. Koca, şunları kaydetti: Şiddet olayları artık her an muhtemel olaylar hâline gelmeye başlamıştır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir. Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek.