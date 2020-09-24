İçişleri Bakanlığı:"Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandı. Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi."
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist Edirne sınırında yakalandı
24.09.2020 - 13:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandı. Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi."
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : terörist,
734137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734137.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER