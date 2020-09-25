TBMM Başkanı Şentop: “Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum.”
TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar
25.09.2020 - 18:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop: “Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum.”
Etiketler : tbmm başkanı şentop,
734492 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734492.aspx
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