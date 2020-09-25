Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop: “Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum.”