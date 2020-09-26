Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 2.000 selefi derneğin silahlandığını iddia etmiş ve savcılık isterse 150'sinin ismini paylaşabileceğini dile getirmişti. Televizyon programındaki bu sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üç gün önce Ünlü'ye tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. Dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giden Ahmet Mahmut Ünlü'nün bilgisine başvurulduğu öğrenildi.