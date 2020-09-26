Ünlü, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 2.000 selefi derneğin silahlandığını iddia etmiş ve savcılık isterse 150'sinin ismini paylaşabileceğini dile getirmişti. Televizyon programındaki bu sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üç gün önce Ünlü'ye tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. Dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giden Ahmet Mahmut Ünlü'nün bilgisine başvurulduğu öğrenildi.
'Cübbeli Ahmet Hoca', savcıya bildiklerini anlattı
26.09.2020 - 06:01 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 06:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığı iddiası sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.
Etiketler : cübbeli ahmet hoca,selefi örgütler,
734571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734571.aspx
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