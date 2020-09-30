Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 5 ilde eş operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında daha önce çeşitli kurumlardan ihraç edilmiş şahısların da bulunduğu 1’i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Firari 4 FETÖ şüphelisi Kocaeli’de adliyeye sevk edildi
30.09.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 4 kişi, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Etiketler : FETÖ,
735553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735553.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER