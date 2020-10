Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli, Karabağ'da Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerin kurtarıldığını bildirirken gözyaşlarını tutamamış, o görüntüler sosyal medyada paylaşma rekoru kırmıştı. İctimai TV’nin haber spikeri Jale Hesenli, o duygusal anları gazetemize anlattı.

"30 yıldır bu haberi bekliyorduk. Duyurmak bana kısmet oldu" diyen Jale Hesenli şunları söyledi:

Sizin söylediğiniz bir laf var. Şöyle diyor: anlatılmaz yaşanır. Ben o an yaşadıklarımı anlatamıyorum, yaşamak lazım. Sevinçten ağlayasım geldi. Çok heyecanlıydım. Otuz yıldır bekliyorduk, müjdeyi duyurmak bana kısmet oldu. Muhteşem bir duyguydu. Bu zaferlerin devamı gelecek. Çünkü güçlü bir ordumuz var onlarla gurur duyuyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin. Onlara güç kuvvet versin ki, işgal altında olan diğer topraklarımızı da geri alabilsinler. Güzel yeni haberleri de anlatmak inşallah bana nasip olur. Bu defa ağlamayacağım gülerek sevinçle anlatacağım. Allah her zaman hakkın yanındadır. Dağlık Karabağ bizim için her şeydir. Türkiye'den çok büyük destekler gördük.

Sayısız mesaj aldım. O kadar sevinçliyim ki... Mesajların ardı arkası kesilmiyor. Türk halkı beni bir kızı, bir kardeşi olarak gördü. Türkiye insanını çok seviyorum. Bir millet iki devletiz. Sadece halkı ile değil, devlet seviyesinde de bunu görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ortadadır. Bizim kardeşliğimizi kimse zedeleyemez. Videodan sonra birçok kişi beni Türkiye'ye davet etti. Korona belası çekildikten sonra geleceğim.