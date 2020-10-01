TBMM’de 4. dönem, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. Şentop anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekçcan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partileri temsilcileri katıldı.
TBMM’de yeni yasama dönemi başladı
01.10.2020 - 14:20 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni yasama dönemi düzenlenen törenle başladı.
Etiketler : Türkiye Büyük Millet Meclisi,
735825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735825.aspx
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