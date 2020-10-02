Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2. Ana Fabrika Bakım Müdürlüğünde MKE tarafından yapılan Elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracı ve ASFAT tarafından yapılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nı inceledi. Komuta kademesindeki komutanlar ile beraber 2. Ana Fabrika Bakım Müdürlüğüne gelen Bakan Akar, burada askerleri selamladı. MKE ve ASFAT yöneticilerinden zırhlı muharebe aracı ve Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı hakkında bilgiler alan Akar, daha sonra kulede hazırlanan sunumu izledi. Milli ve yerli teknoloji ile üretilen mayın temizleme teçhizatı ile zırhlı muhabere aracı ile yapılan gösteriyi cep telefonu ile kaydeden Akar, yerli teknoloji ile üretilen ürünleri inceledikten sonra ayrıldı.

Bakan Akar'a Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile AK Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da eşlik etti.