Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Böylece Türkiye’nin haklılığı, uluslararası toplum tarafından kabul edilirken, Türkiye’nin Afrika kıtası ile deniz sınırları da netleşmiş oldu. Türk sismik araştırma ve sondaj gemilerinin, Libya kıta sahanlığında petrol ve doğalgaz aramasının önü açıldı.

REİS, GİRİT İÇİN HAZIR

TPAO, Libya'da petrol arama ve üretim için ruhsat başvurusunda bulundu. Daha önceki yedi ruhsat alanında sismik araştırma ve sondajların sene sonuna kadar başlayacağı tahmin ediliyor. Türk gemileri, “Doğu Akdeniz’in en çok doğalgaz rezervinin bulunduğu bölge” olarak gösterilen Girit ve çevresinde araştırma yapacak. Bölgeye ilk önce, Kuzey Afrika’da Osmanlı hâkimiyetinin kurulmasında önemli katkısı olan Oruç Reis’in adını taşıyan Oruç Reis gemisinin gitmesi bekleniyor. Bulguların elde edilmesiyle bölgeye sondaj platformları kurulacak.

EASTMED ARTIK ÇÖP

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin son raporuna göre; Girit'in güneyi, Türkiye’nin 572 senelik ihtiyacını karşılayabilecek kadar zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip. BM’nin bu kararı, İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz doğalgazını Girit'ten Avrupa’ya taşınmasını içeren EastMed Boru Hattı Projesi'nin de çöpe gitmesi manasına geliyor.

ANKARA MEMNUN

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, BM kararına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sahada ve masada güçlü Türkiye” dedi. Millî Savunma Bakanlığı da paylaşımında “Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Millî Mutabakat Hükûmeti’ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz sürecek” ifadelerini kullanıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise “BM’nin tescili, Türkiye’nin uluslararası alanda haklı adımlarının sonucu, dış politikadaki dik duruşunun, kararlılığının ve başarısının resmi! Gururluyuz. Emeği geçenlere teşekkürler” diye konuştu.