Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesi girişinde Turan Gündoğdu'nun kullandığı çapa motoru devrildi. Yaşanan kazada motorda bulunan Galip Gündoğlu ile oğlu Turan Gündoğdu yaralanırken, römork kısmında yer alan anne Hatice Gündoğdu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Galip Gündoğdu yapılan ilk tedavisinin ardından ilçe stadına inen 112 Ambulans Helikopteri ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.