Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin yüksek irtifa hava savunma sistemi ihtiyacına yönelik Rusya’dan tedarik edilen S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi, Ankara Mürted Hava Üssünden kara yoluyla Sinop’a taşındı. S-400 sistemin Sinop’ta kapsamlı test atışlarını geçekleştireceğine ilişkin NOTAM yayımlanırken dünden başlayarak 16 Ekim tarihine kadar Sinop Havalimanı’nın füze atışları sebebiyle iniş ve kalkış trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Önceki gün yola çıkan S-400 sisteminin, Big Bird ve Grove Stone Radarı da dâhil olmak üzere tüm radar sistemlerinin testinin teferruatlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Düşük süratli hava tehditlerinin tespit ve angajmanı görevlerinde test atışlarında Banshee hedef uçaklarının, yüksek hızlı hava tehditlerinin tespit ve angajmanı görevlerinde ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ürünü ‘ŞİMŞEK’lerin uçurulması planlanıyor.

PERFORMANSI İZLENECEK

Testlerde ayrıca, S-400’ün radar fonksiyonelliği, hedef tespit ve takip kabiliyeti, iletişim sisteminin kurdeti ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testlerin sonucunda S-400’lerin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD’DEN MÜEYYİDE TEDHİDİ

Türkiye, S-400'leri test etmeye hazırlanırken ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı “Konudan haberdarız. Türkiye'nin S-400 sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara'nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da endişeliyiz” denildi. Açıklamada “S-400 satın alması sebebiyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının, Washington'ın konuya ne kadar ciddi yaklaştığının işaretidir. Muhtemel CAATSA yaptırımları getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.