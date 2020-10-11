Bakanlıktan yapılan açıklamada "İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye’den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki
11.10.2020 - 17:21 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye’den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Yunanistan'a tepki,
738183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738183.aspx
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