Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheli de Denizli'nin Buldan ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Bafra ilçesinde yakalanan 4 Suriye uyruklu şahıs, sorgularının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Denizli'de gözaltına alınan 1 Suriyelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
HTŞ terör örgütü şüphelisi 4 yabancı adliyeye sevk edildi
15.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun ve Denizli'de Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,terör,
739118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739118.aspx
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