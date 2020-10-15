Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren İnce, burada yaptığı açıklamada, Iğdır'da sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını belirterek, "Iğdır'da kastettiğim il yönetimleri değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Kastettiğim genel merkezdeki CHP yönetimidir. Onun için bazı medya grupları çarpıtmış haberi. Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, İl başkanları değildir. Genel merkezdekilerdir. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. Hepsinin MYK'dakilerinin hepsinin bu partiye hizmetini toplasanız benim çeyreğim etmez. Hepsinin toplamı" dedi.

"Biz bu ülkeye 3B projesini öneriyoruz"

Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında geldiği Ağrı'da yaptığı esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Türkiye'nin 81 iline de gideceklerini belirterek, "Memleket Hareketinin kurucuları olarak arkadaşlarımla birlikte Türkiye'yi il il sırayla dolaşıyoruz. Bugün 4 Eylül'de başladığımız büyük yürüyüşümüzün Ağrı 37. vilayeti oldu. Bunu 81'e tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Salgın koşullarında biraz işler ağır aksak yürüse de biz çalışmalarımıza ısrarla inatla yürümeye devam edeceğiz. Ağrı'da sizlere söyleyeceğim şudur; 'Biz bu ülkeye 3B projesini öneriyoruz.' Biz bu ülkeyi önce barıştıracağız. Sonra ekonomiyi büyüteceğiz. Pastayı büyüteceğiz ve bunu adil bölüştüreceğiz. Yani Türkiye'nin bir üretim üssü olması lazım. Türkiye bu yoksulluğu hak etmiyor. Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sorunları yerinde görerek bunları dile getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.