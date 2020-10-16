Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Bataş bölgesinde bir düğün törenine kimliği belirsiz kişilerce el bombasının atıldığını söyledi. Ruhani, saldırıda 13 sivilin yaralandığını ve saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.