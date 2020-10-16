Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Bataş bölgesinde bir düğün törenine kimliği belirsiz kişilerce el bombasının atıldığını söyledi. Ruhani, saldırıda 13 sivilin yaralandığını ve saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı: 13 yaralı
16.10.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir düğüne el bombasının atılması sonucu 13 sivil yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : afganistan,bomba,
739363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739363.aspx
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