Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne - İstanbul seferini yapan otobüste yolcu E.H. (17), muavin Hakan.Ç’nin (31) yolculuk sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. E.H. taciz sırasında cep telefonuyla kaydettiği görüntülerini de polise teslim etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü soruşturmada muavin Hakan.Ç, Keşan’da kısa sürede yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Hakan.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.