Edirne - İstanbul seferini yapan otobüste yolcu E.H. (17), muavin Hakan.Ç’nin (31) yolculuk sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. E.H. taciz sırasında cep telefonuyla kaydettiği görüntülerini de polise teslim etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü soruşturmada muavin Hakan.Ç, Keşan’da kısa sürede yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Hakan.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sapık muavin tutuklandı
22.10.2020 - 19:35 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 19:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de bir yolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.
Edirne - İstanbul seferini yapan otobüste yolcu E.H. (17), muavin Hakan.Ç’nin (31) yolculuk sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. E.H. taciz sırasında cep telefonuyla kaydettiği görüntülerini de polise teslim etti.
Etiketler : otobüs,mastürbasyon,muavin,sapık,
740941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740941.aspx
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