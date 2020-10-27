Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır" dedi.

Bakan Koca "Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatı giderken, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi istendi.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından gözler yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Kurulun tek gündemi İstanbul'da artan vakaların hızını düşürmek için alınacak önlemler...

Pazar, mesai saatleri ve toplu taşıma için yeni yasaklar konuşuluyor.

Alınacak yeni önlemler bu toplantıda kararlaştırılacak...

Ardından kameraların karşısına geçmesi beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.