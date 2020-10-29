Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pierre Loti gibi eşcinsel bir yazarın isminin İstanbul'un manevi kalbi Eyüpsultan'da yaşatılmasının büyük ayıp olduğunu nitelendiren vatandaşlar, bu hatadan dönülmesini istedi.

Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak vatandaşlar "İdris-i Bitlisi" yazılı uyarı işareti hazırlayarak yön tabelalarına yapıştırdı.

1934 yılına kadar tepenin adı ünlü İslâm alimi İdris-i Bitlisi'sinin ismini taşıyordu. Fakat, o yıl "Eyüpsultan'a geliyordu. Türk dostuydu" denilerek Pierre Loti'nin ismi verildi.

İdris-i Bitlisi kimdir?

Tepeye adı verilen İdris-i Bitlisi, Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamıştı. Sultan II. Beyazıt’ın emriyle Farsça yazdığı Osmanlı tarihi olan Heşt Behişt adlı eserini otuz ayda tamamladı. Sultan Selim zamanında gerçekleştirilen doğu seferine katıldı ve padişaha danışmanlık yaptı. Yavuz’un emriyle doğu bölgesi aşiretleriyle görüşerek buraların savaşsız bir şekilde Osmanlı Devleti’ne geçmesini sağladı. Ardından Mısır seferine katıldı. 1520 yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri, Eyüpsultan tepesinde, Gümüşsuyu mevkiinde, Kerim Ağa Sokağı ile Gümüşsuyu Caddesi’nin birleştiği yerde, sokağın sol köşesindeki 8 no’lu evin bahçesinde bulunuyor.