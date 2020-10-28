Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1934 yılına kadar tepenin adı ünlü İslâm alimi İdris-i Bitlisi'sinin ismini taşıyordu. O yıl eşcinselliğiyle bilinen Fransız yazardan Pierre Loti'nin ismi verildi.

BAŞKA BİR İSİM OLSUN

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı "Fransa bütün değerlerimize yönelik topyekûn bir saldırı başlatmış durumda. Batı’nın içinde her zaman var olan İslam düşmanlığını dışa vurması kabul edilebilir bir durum değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüketim ürünlerine boykot çağrısı çok anlamlıdır. Bu vesileyle kültürel bir karşı duruş içine girmek gayet yerinde bir tavır olur. Özellikle uzun yıllardır tartışılan Aziz İstanbul’a ruhunu kazandıran Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen yanı başındaki tepeye verilen Pierre Loti adı, hiç vakit kaybetmeden değiştirilmelidir. Onun yerine hemen orada ebedi istirahatgâhında yatmakta olan bu memleketimizin kültürüne tarihine edebiyatına hâsılı bu milleti millet yapan bütün değerlere dost olan değerli Edebiyatçı Yazar Ahmet Kabaklı’nın ismi verilmelidir. Beldeyi Tayyibe’nin hâkim tepesine oryantalist bir Fransız’ın ismi değil millî yerli bir münevverin adı daha çok yakışır. Belediye Meclisi çekinmeden tarihî adımı atmalı ve vakit kaybetmeden tabelayı asmalıdır” diye konuştu.

EMPERYALİZMİN SİMGESİ

Bu talebe Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem’den de destek geldi. Erdem "Bunlar aslında emperyalizmin simgeleri. Bu oryantalistlerin çoğu Batı’nın casusları. Batı’nın değerlerini bize empoze eden, kendi değerlerimizi, kendi insanlarımızın gözünde değersizleştiren insanlar. Bu şekildeki birtakım insanların isminin, böyle gözde yerlere nakşedilmesi, kafalarımızın da karışmasına vesile oluyor. Yeni nesil onları rol model olarak alıyor. Orası ile örtüşecek o kadar isim var ki; Eyüpsultan ile özdeş olan isimler o tepeye konulabilir. Bence bu, hayırlı bir hizmet olur” dedi. Ekrem Erdem, Macron’un haddini aştığını belirterek “İslam’ı deforme etmeye çalışacaklar. Böyle bir şey kabul edilemez. İslam dünyasının ayağa kalkması lazım. Macron ve onun gibilere haddini bildirmeliyiz” diye konuştu.

PIERRE LOTİ KİMDİR? AJAN MI TÜRK DOSTU MU?

Asıl adı Louis Marie Julien Viaud idi. 1850 yılında Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Denizcilikte albaylığa kadar yükseldi. Ama edebiyatçı kimliğiyle tanındı. Eserlerinden İslam coğrafyasından kesintiler sundu. Birçok defa İstanbul'da bulundu. İstanbul'da yaşadığı yıllarda Eyüpsultan'da oturdu. 1920'de TBMM tarafından kendisine fahri hemşehrilik verildi.

Kimilerine göre büyük bir Türk dostuydu. Kimilerine göre ise Osmanlı'nın içerisine sokulmuş bir ajan. Ajan diyenler Pierre Loti'nin hatıra defterlerinde yer alan "Cenevre'deki Türkiye konsolosluğu aracılığıyla Fransız hükümetiyle Türkiye arasında büyük gizli dolaplar çeviriyorum"(26 Mayıs 1915), 'Elisee'yle İstanbul arasında büyük entrikalar düzenliyorum' (1 Haziran 1915) gibi ilginç ifadelerini kaynak gösteriyor. Fransız Cumhurbaşkanı Raymond Poincare'nin "Rusya'nın beceriksizliği ve bizim Çanakkale Boğazı'ndaki yenilgimiz yüzünden Loti'nin çabaları da işe yaramadı" şeklindeki sözleri de bu şüpheyi güçlendiriyor. Nitekim Pierre Loti'nin Çanakkale Şavaşında Osmanlı'ya karşı savaşmak için geldiği de kaynaklarda yer alıyor.

Nazım Hikmet bir şiirinde Pierre Loti için, ''Şarlatan! Çürük Fransız kumaşlarını yüzde beşyüz ihtikarla şarka satan, ne domuz bir burjuvaymışsın meğer!'' dediği Pierre Loti'nin bir eşcinsel olduğu da ifade ediliyor.

BAŞKA İSİM Mİ YOK?

Eyüp Sultan civarında Ebu Eyyûb el-Ensarî efendimizden başka birçok sahabe, İslam alimi ve devlet adamı medfun bulunuyor.

Eyüp Sultan'a Sultan Reşad'dan Adile Sultan'a, Lala Mustafa Paşa'dan Sokollu Mehmed Paşa'ya, Şeyhülislam Ebussuud Efendi'den Ali Kuşçu'ya, İdris-i Bitlisi'den Zal Mahmud Paşa'ya, Hüseyin Hilmi Hocaefendi'den Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'ye, gazetemizin kurucusu Enver Ören'den büyük şair üsdat Necip Fazıl Kırakürek'e, Ahmet Kabaklı'dan Ahmet Haşim'e kadar çok sayıda ilim ve kalem erbabı bulunurken Pierre Loti gibi ajan mı yoksa Türk dostu mu olduğu belli olmayan birinin isminin verilmesi yadırganıyor.