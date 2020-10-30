Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
EGM'den provokatif paylaşımlara soruşturma
30.10.2020 - 17:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Twitter kullanıcıları hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından inceleme/soruşturma başlatıldı.
Etiketler : egm,deprem,paylaşım,
742899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742899.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER