Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sözcü Kalın koronavirüs tedavisinin son aşamasında
31.10.2020 - 18:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu.
Etiketler : sözcü ibrahim kalın,koronavirüs,tedavi,
743159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743159.aspx
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