Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani telefonla Çavuşoğlu'nu aradı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten dışişleri bakanları, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Ayrıca, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Ürdün’ün Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirttiği mesajını iletti.