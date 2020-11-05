RTÜK Başkanı Şahin, "Uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek lisans aldı." dedi.
RTÜK Başkanı Şahin: Netflix ve Amazon Prime lisans aldı
05.11.2020 - 15:55 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
RTÜK Başkanı Şahin, "Uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek lisans aldı." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : RTÜK,Netflix,Amazon,
744392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744392.aspx
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