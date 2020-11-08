İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nın başkanlığını Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu üstlendi.
Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
08.11.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Covid-19,
745119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745119.aspx
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