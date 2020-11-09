AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi
Milletvekili Gökcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
09.11.2020 - 20:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayıp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dua isteyip vatandaşların kurallara uymasını istedi.
Etiketler : Milletvekili Gökcan,
745397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745397.aspx
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