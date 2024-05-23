Özgür Özel'den İmamoğlu'na Roma desteği geldi: İstanbul için gitti, masraflar hoş karşılanabilir

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 45 gazeteciyle gittiği Roma gezisine CHP lideri Özel'den destek geldi. Özel, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e yaptığı açıklamada gelen eleştirilere "Kendisi için reklam yapsa harcanan paralar eleştirilir ama İstanbul için Türkiye için bir şey yapıyorlar" ifadeleriyle cevap verip gezi masraflarının hoş görülebileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için, İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. İmamoğlu'na gezisinde 45'i gazeteci olmak üzere 73 kişilik kalabalık bir kafile eşlik etti. Uçak, konaklama, yeme-içme dahil gezinin masrafının İBB tarafından karşılanması ise büyük tepki topladı.

Kafilenin kaldığı otelin gecelik fiyatının 1.277 eurodan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlayıp 2800 euroya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkması ise eleştirilerin dozunu yükseltti.

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Gözlerin çevrildiği Özgür Özel, konuya ilişkin TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e açıklamalarda bulundu.

Özel, İmamoğlu'na destek verip şunları söyledi:

Gazeteci toplayıp memleketine götürse, kendisi için pr yapsa, parti için bir şey yapsa harcanan bu para eleştirilir ama İstanbul için, Türkiye için bir şey yapıyorlar.

"MARKA DEĞERİ İÇİN GİTTİLER"

Özel, İmamoğlu'nun lobi yapmak amacıyla Roma'ya gittiğini söyleyip sözlerini şöyle sürdürdü:

Aslında bu Avrupa oyunları için protokol imzalanması ama bir yandan da olimpiyatlar için büyük bir lobicilik çalışması. Burada bu meseleyi böyle görmek lazım. İstanbul'un ve Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar.

Özel ayrıca, katılımın yüksek tutulması için gazetecilerin belediye tarafından götürülmesinin yadırganmaması gerektiğini söyledi ve ekledi:

Katılım düşecekse İstanbul ve Türkiye için bir lobicilik faaliyeti olduğu için bu masrafların karşılanması bugünkü şartlarda anlaşılıyor. İnşallah Türkiye'de gazetelerin kendi masraflarını karşıladıkları gazetecilerin de kurumum karşılamazsa takip etmem bu geziyi diyebildikleri günlere gelebiliriz.

"BİLGİLENDİRME NAZİK BİR DAVRANIŞTI"

28 Şubat paşalarının durumuna ilişkin de değerlendirmelerini paylaşan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın "Sayın Özgür Özel'in cumhurbaşkanımıza söylediği paşalar konusu çözüldü, sayın genel başkana iletebilirsiniz" şeklindeki bilgilendirme mesajını memnuniyetle karşıladığını belirtip şunları kaydetti:

O bilgi verme kısmını çok önemsedim. Bilinmesini istedim. Hasan Doğan'a da teşekkür ettim. Nazik bir davranış. Ben iki taraf arasındaki diyaloğun sonuç verdiğinin bilinmesini isterim.

OSMAN KAVALA

Özel, 28 Şubat'tan sonra ikinci beklentisini dile getirdi. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma başvurmasında bulunabileceğini söyledi. Böylece Osman Kavala'nın serbest kalabileceğine dikkat çekti ve şu ifadeleri kaydetti:

Bu konuda inisiyatif alınır veya yargının normal kararlar almasına sebebiyet verilebilir. Adalet Bakanlığı'nın orada "kanun yararına bozma" gibi bir şeyden bahsediliyor. Öyle bir adım atılırsa ve bundan haberdar olursak ben hem Cumhurbaşkanına hem de katkı sağlayan herkese teşekkür etmekten geri durmam.