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Metro İstanbul duyurdu! Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman, İntihar Girişimi, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şişli-Mecidiyeköy metrosunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul, istasyonun kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda intihar girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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