Metro İstanbul duyurdu! Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şişli-Mecidiyeköy metrosunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul, istasyonun kapatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda intihar girişiminde bulunulduğunu duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."