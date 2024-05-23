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İntihar ettiği iddia edilen Gülsün Bor, Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İntihar ettiği iddia edilen Gülsün Bor, Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çankaya Belediyesi'nin bugün yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Gülsün Bor intihar mı etti, neden merak etti. Acı haberin duyurulmasıyla beraber vatandaşlar Gülsün Bor'un kim olduğunu araştırmaya başladı.

31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini bırakan Gülsün Bor'un intihar haberinin ardından vatandaşlar neden intihar ettiğini araştırırken kimdir, kaç yaşında sorularına cevap aradı. 

Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Bor, yaşadığı apartmanın 11. katından atladığı öğrenildi.

Açıklama şöyle oldu:

Acı kaybımız... 2014-2024 yılları arasında belediyemizde Başkan Yardımcılığı görevini yapan Gülsün Bor hayatını kaybetti. Gülsün Bor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

GÜLSÜN BOR KİMDİR?

1974 senesinde Ankara'da dünyaya gelen isim CHP'nin 16. Dönem Niğde Milletvekili olan bir babanın kızı olurken bir oğlu vardır. TED Ankara Koleji'nde eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde devam etti.

1966 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan isim 1997 senesinde Hazine Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde, Nakit ve Bütçe İzleme Dairesi'nde çalışan Bor, 'Kamu Harcamalarının Etkinliğinin ve Performansının Ölçülmesi' konusunda uzmanlık tezi hazırladı ve ardından 2000 senesinde Hazine Uzmanı oldu.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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