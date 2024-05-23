İntihar ettiği iddia edilen Gülsün Bor, Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 13:34 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 13:41 - Güncelleme:

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Çankaya Belediyesi'nin bugün yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Gülsün Bor intihar mı etti, neden merak etti. Acı haberin duyurulmasıyla beraber vatandaşlar Gülsün Bor'un kim olduğunu araştırmaya başladı.