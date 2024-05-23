Sır ölüm! Eski belediye başkan yardımcısı Gülsün Bor hayatını kaybetti

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Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Bir önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan Kiraz Gülsün Bor Güner (50), sabah saatlerinde Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Sevdalı Patika Sokak’ta bulunan 12. kattaki evinin balkonundan düştü.

Güner’in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri, Güner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner’in cansız bedeni, ölüm sebebi belirlenmek üzere Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yakınları, vertigo hastası olan Güner’in psikolojik sorunları bulunduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KİRAZ GÜLSÜN BOR GÜNER KİMDİR?

Evli ve bir çocuk annesi olan Kiraz Gülsün Bor Güner, Dünya Bankası'nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü İç Borç Yönetimi Dairesinde şube müdürü ve 2010 yılında Washington Büyükelçiliğine ekonomi müşaviri olarak atanan Güner, 3 yıl görev yaptı. 2014 yılında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan ve 10 yıl görev yapan Güner, 31 Mart yerel seçimlerinde görevinden istifa ederek Çankaya Belediye Başkanı aday adaylığını açıkladı ancak aday gösterilmedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... 2014-2024 yılları arasında belediyemizde Başkan Yardımcılığı görevini yapan Gülsün Bor hayatını kaybetti. Gülsün Bor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.