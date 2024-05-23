Faiz kararının ardından kritik adım! Merkez'den zorunlu karşılık ve döviz kredilerinde sınır kararı

Merkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade

Merkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade

Merkez Bankası, faiz kararının ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. Likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla bazı adımlar atan Merkez, TL ve kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Ayrıca döviz kredilerine büyüme sınırı getirildi. İşte detaylar...

Politika faizini nisanda olduğu gibi mayısta da yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bakası, kararın ardından önemli hamleler yaptı arttı. Merkez, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Buna göre TL mevduat ve kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildi.

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TL VE KKM HESAPLARINDA ZORUNLU KARŞILIK ADIMI

Zorunlu karşılık oranları kısa vadeli TL mevduatta yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 0'dan yüzde 8'e çıkarıldı. Kısa vadeli KKM'de yüzde 25'ten yüzde 33'e uzun vadeli KKM'de yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseltildi.

KKM'nin TL'ye geçişine ilişkin hedef korundu, yenileme dahil toplam hedef yüzde 75'e düşürüldü. Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarıldı. Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının yüzde 40’ına düşürüldü.

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DÖVİZ KREDİLERE YÜZDE 2 BÜYÜME SINIRI

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildi. Sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.

Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları ise bankalara iletilecek.