Merakla bekleniyordu! Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı

Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak?

Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar! En düşük maaş ne kadar olacak?

Merkez Bankası merakla beklenen mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Merkez, geçen ay olduğu gibi bu ay da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin faiz kararında sürpriz yapmadı. Geçen ay faizi 50'de sabit bırakan Merkez, bu ay da faizde bir değişiklik yapmadı.

Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

FAİZ YÜZDE 8,5'TEN YÜZDE 50'YE GELDİ

Merkez Bankası Haziran 2023'ten günümüze 4 bin 150 baz puanlık faiz artışına gitti. Geçen yıl Haziran ayında faiz yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu.

Haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekimde 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a, aralıkta 250 baz puanlık artışla yüzde 42,50'ye, ocak ayında ise 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e, martta 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

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Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklaması şöyle:

"Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

"ENFLASYONDA BELİRGİN BİR BOZULMA OLURSA..."

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

"EK ADIMLAR ATILACAK"

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.

"FİYAT İSTİKRARI İÇİN TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."