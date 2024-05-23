IBAN'la ödeme isteyen, fatura kesmeyen yandı! Tek tıkla ihbar dönemi başladı

Ekonomi yönetimi vergi kaybının önüne geçmek için çalışmalarını hızlandırdı. İşletmelerde denetimlerini sıkılaştıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir hamle daha yaptı. Bu kapsamda vatandaşlar; IBAN'la ödeme isteyen, fatura kesmeyen esnafı mesajlaşma programları ve sosyal medya üzerinden şikayet edebilecek. İhbarları faydalı bulunanlara ikramiye verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağı ve kayıtdışı ekonomiye karşı tedbirlerini yoğunlaştırmaya devam ediyor. Denetimlerini sıkılaştıran bakanlık, yeni adımlar da atıyor. Bu kapsamda etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanalları devreye alındı. Yeni dönemde, IBAN’la ödeme isteyen, fatura kesmeyen esnaf için mesajlaşma programları ve sosyal medya üzerinden şikayet alınacak.

İHBARLARI FAYDALI BULUNANLARA İKRAMİYE

Milliyet'te yer alan habere göre, vatandaşlar belgeli ihbarlarını internet üzerinden iletebilecek, kayıtdışı şüphesi bulunan e-ticaret siteleri ve ticari araçlar için de şikayette bulunulabilecek. İhbarları faydalı bulunanlar ikramiye de alacak.

UYGULAMA VE SOSYAL MEDYADAN İHBAR DÖNEMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen kayıtdışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetleri ile ilgili hizmetleri güncellendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) duyurusuna göre, Gelir İdaresi’nin resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri yenilenirken, mesajlaşma programı BİP üzerinden vergi ihbarı servisi, X ve Instagram ihbar hesapları ve WhatsApp ihbar hattı açıldı. Vatandaşlar, X ve Instagram’daki “gibihbar” hesaplarına, diğer kullanıcılar tarafından okunmayacak şekilde direkt mesaj (DM) atabileceği gibi 0552 189 0 189 nuramalı WhatsApp hattına da ihbar ve şikayetlerini iletebilecek.

YÜZDE 10 İHBAR İKRAMİYESİ

Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” de talep edebilecek. Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek. Vatandaşlar, ikramiye ödemesi için IBAN numaralarını sisteme girecek. İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için ceza kesecek.