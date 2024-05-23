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Bakan Şimşek'ten TL mesajı: Reel kur lehimize dönecek

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Bakan Şimşek&#039;ten TL mesajı: Reel kur lehimize dönecek
Hazine Ve Maliye Bakanı, Türkiye Ekonomisi, Haber

Ekonomi Haberleri

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, parasal politikaların istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Bakan Şimşek, "Portföy tercihleri TL’nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek. TL hala biraz zayıf ancak volatilite azaldı. Yapısal problemlerimizi çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 

"TL HALA ZAYIF" 

Bakan Şimşek, Türkiye'nin henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadığını söyledi. Şimşek, "Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak. Portföy tercihleri TL’nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek. TL hala biraz zayıf ancak volatilite azaldı. Yapısal problemlerimizi çözüyoruz" dedi.

Bakam Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

"Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Programımız sağlam politikalar ve yapısal reformların birleşimi sayesinde çalışıyor. Büyümeyi sürdürülebilir ve daha dengeli bir hale getirmeye çalışıyoruz.

"REZERVLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. KKM'den çıkıyoruz ve TL mevduat rezervleri artıyor. TL varlıklarla yapılan yatırımlar değer kazanmaya devam ediyor. Bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili beklentileri olumlu.  Sanayi dönüşümüne yeniden odaklanmamız gerekiyor. Yapay zeka yatırımlarımızı devam ettireceğiz."

VOLATİLİTE NEDİR?

Volatilite, finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapma ile ölçülmektedir. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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