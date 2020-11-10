Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oxford Üniversitesinde sosyoloji profesörü Melinda Mills ve iş arkadaşları, yetkilileri aşı konusunda “açık” olmaya çağırdı. Mills’e göre aşının gerekli onayları alıp piyasaya verilmesiyle virüsü durdurmak için gerekli olduğu düşünülen yüzde 80’lik kapsama alanını elde etmek uzun zaman alacak. Güvenlik endişeleri ve komplo teorilerinden dolayı insanların aşıdan uzak durabileceklerini belirten bilim adamları, daha uzun süre sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğini ifade ettiler.