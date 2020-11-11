Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:"ABD Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir."
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan son dakika açıklaması
11.11.2020 - 17:10 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:"ABD Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir."
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
745821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745821.aspx
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