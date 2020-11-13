İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarış aracının geçtiği anlara paylaştı. Vali Yerlikaya, aracın görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, “İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika” ifadelerini kullandı.