İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarış aracının geçtiği anlara paylaştı. Vali Yerlikaya, aracın görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, “İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika” ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tüneli'nden geçtiği anları paylaştı
13.11.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tüneli'nden geçtiği anları paylaştı.
Etiketler : Vali Yerlikaya,Formula 1,avrasya,
746323 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746323.aspx
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