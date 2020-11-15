Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarış sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon” ifadelerini kullandı.



Lewis Hamilton, İstanbul’da şampiyonluğunu ilan etti 9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a gelen Formula 1’de kazanan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Yarışı ilk sırada bitiren Hamilton, pilotlar sıralamasında puanını 307 yaparak 7. şampiyonluğunu elde etti.

Şentop bir diğer paylaşımında, "Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. İkinci Sergio Perez'e ve üçüncü Sebastian Vettel'e de kupalarını verdik" açıklamasını yaptı.