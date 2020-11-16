Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabında yaptığı paylaşımda,
‘’Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız’’ ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Vaniköy Camii' paylaşımı
16.11.2020 - 02:12 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 02:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yangın çıkan ve alevler içerisinde kalan Vaniköy Camii’ne ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabında yaptığı paylaşımda,
Etiketler : vaniköy cami,cumhurbaşkanı erdoğan,
746755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746755.aspx
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