Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mustafa Necmi İlhan sekterine makam aracı mı verdi? Resmi açıklama geldi 
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

Mustafa Necmi İlhan sekterine makam aracı mı verdi? Resmi açıklama geldi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mustafa Necmi İlhan sekterine makam aracı mı verdi? Resmi açıklama geldi 

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan’ın sekreterine makam aracı tahsis ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan'la ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. İlhan'ın sekreterine makam aracı tahsis ettiği öne sürülürken, gündem olan iddiayla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. 

İDDİALAR YALANLANDI

İddiaların kesin bir dille yalanlandığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan’ın sekreterine makam aracı tahsis ettiği ortaya çıktı' iddiası doğru değildir." denildi. 

Açıklamanın devamı şöyle: 

"Bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine MYK'da herhangi bir personele araç tahsisi söz konusu değildir.

Kurum bünyesinde yer almakta olan tüm hizmet araçları, görev süreleri dahilinde ve resmi görevlerde tüm personel (Kurum Başkanı, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Meslek Uzmanları, Büro Görevlileri, Dağıtıcı ve kurumda görev yapmakta olan tüm birim personeli) tarafından kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. 

İddiaların aksine araç kiralama hizmeti açık ihale yöntemiyle en düşük fiyat teklifi veren firmadan alınmaktadır.

Kurumda yer alan 3 hizmet aracı tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılında ikiye düşürülmüştür. Makam aracı olarak ise TOGG kullanılmaktadır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: Elips Haberİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
Dijital telif tartışması TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda: İşte toplantının detaylarıZabıta mesai arkadaşını defalarca bıçakladı: O şekilde komut verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zabıta mesai arkadaşını defalarca bıçakladı: O şekilde komut verdi - GündemZabıta mesai arkadaşını defalarca bıçakladı!Lise tatbikatında korku dolu anlar! Metrelerce yükseklikten böyle düştü - GündemMetrelerce yükseklikten böyle düştüAkşam saatlerinde başlayacak, 2 gün sürecek! Türkiye genelinde Kuzey Afrika ve Suriye'den toz taşınımı gelecek - Gündem2 koldan gelecek, 2 gün sürecek!Tokat'ta deprem! AFAD ilk verileri geçti - GündemTokat'ta deprem! AFAD ilk verileri geçtiBiden'ın sözlerinden sonra ilk mesaj: Yalnız kalmamız gerekirse... - GündemBiden'ın sözlerinden sonra ilk mesaj!Bakan Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki: Hayal ürünü - Gündemİsrailli Bakan'ın iftirasına Türkiye'den jet cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...