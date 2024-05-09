Mustafa Necmi İlhan sekterine makam aracı mı verdi? Resmi açıklama geldi 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan’ın sekreterine makam aracı tahsis ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan'la ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. İlhan'ın sekreterine makam aracı tahsis ettiği öne sürülürken, gündem olan iddiayla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

İddiaların kesin bir dille yalanlandığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan’ın sekreterine makam aracı tahsis ettiği ortaya çıktı' iddiası doğru değildir." denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine MYK'da herhangi bir personele araç tahsisi söz konusu değildir.

Kurum bünyesinde yer almakta olan tüm hizmet araçları, görev süreleri dahilinde ve resmi görevlerde tüm personel (Kurum Başkanı, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Meslek Uzmanları, Büro Görevlileri, Dağıtıcı ve kurumda görev yapmakta olan tüm birim personeli) tarafından kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

İddiaların aksine araç kiralama hizmeti açık ihale yöntemiyle en düşük fiyat teklifi veren firmadan alınmaktadır.

Kurumda yer alan 3 hizmet aracı tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılında ikiye düşürülmüştür. Makam aracı olarak ise TOGG kullanılmaktadır."