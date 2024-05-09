Ankara Emniyeti'nde deprem: Üst düzey görevden alınmalar!

İçişleri Bakanlığı sosyal medyadaki iddiaların ardından harekete geçti. Bakanlık açıklamasında "Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medyalarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ilişkin iddialar hakkında açıklama yapmıştı. Bakanlık açıklamasında müfettişlerin görevlendirildiğini duyurup "Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerini kaydetmişti.

Bakanlık, sonrası Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden alınmaların olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.