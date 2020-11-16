Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazışmanın belgesini sosyal medya hesabından paylayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, seçilmiş belediye başkanının susturulduğunu iddia etti. Bazı medya organları da "İzmir'de belediye başkanlarına 'depremle ilgili açıklama yapma' yasağı" şeklinde haber yazdı. AFAD bunun üzerinde yazılı açıklama yaptı.

BİR HAFTA ÖNCE YAZILDI

Açıklamada afet ve acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine dair yazının İzmir'e özel yazılmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" ile ilgili yazının İzmir depremiyle ilişkilendirilerek paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu yazının, 23 Ekim 2020'de İzmir'deki depremden 7 gün önce yazıldığı vurgulandı.

Yazının, iddia edildiği gibi İzmir'e özel olarak yazılmadığı ifade edilerek "Afetlerde oluşturduğu bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır" bilgisi paylaşıldı.