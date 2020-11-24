Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Son günlerde başta S-400'ler olmak üzere birçok konuda Türkiye’nin dış politikasına yönelik yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz daha önce de birçok defa toplumda infial uyandıran açıklamalara imza attı. ABD Başkanı Biden'dan yardım isteyen, Türkiye’nin Libya ve Suriye’de bulunmasını eleştiren, S-400’ler konusunda rahatsızlığını gizlemeyen, Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan’ın propagandasına ortak olarak ‘cihatçı grupların’ bölgeye gönderildiğini ileri süren CHP'li Çeviköz’ün tepki çeken açıklamalarından bazıları şöyle:

“LİBYA’DA ÇİZGİYİ AŞTIK” ÇIKIŞI

Türkiye, Libya ile Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren tarihî bir anlaşmayı imzalarken CHP’li Çeviköz o dönem Trablus hükûmeti ile yapılan işbirliğinden rahatsızlığını dile getirdi. Çeviköz, “Bu mutabakat zaptını, güvenlik ve askerî iş birliği konusunda Libya ile varılan bir başka mutabakat zaptıyla birleştirmek ise çizgiyi aşmak oldu" ifadelerini kullandı.

ESAD’I KORUDU, MUHALİFLERİ HEDEF ALDI

Suriye’de TSK’nın terör örgütü PKK/YPG’ye düzenlediği operasyonları eleştiren Çeviköz, TSK ile teröristlere karşı birlikte mücadele eden Suriye Millî Ordusu’nu (SMO) hedef alan açıklamalar yaptı. “Sahada Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrol edemeyeceği sayıda Suriye Millî Ordusu mensubu var” ifadeleri kullanan Ünal Çeviköz, İdlib’de Esad rejimi ile yaşanan gerilimine ilişkin de “Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur” diyerek Şam yönetimine destek çıktı.

DOĞU AKDENİZ’DEN BÎHABER

Türkiye, AB’nin yaptırım tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz’de sismik araştırma ve sondaj gemileriyle bölgeyi karış karış ederken CHP’nin Doğu Akdeniz politikasına ne kadar uzak olduğunu gösteren açıklama yine Ünal Çeviköz’den geldi. Çeviköz, “Deniyor ki 'Bizim orada dört tane gemimiz var.' Değil dört, isterseniz 14 tane gemi bulundurun, bu bir yelken yarışması, Doğu Akdeniz oyunları değildir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası, Doğu Akdeniz'in stratejik derinliğinde dayanılmaz bir sığlıkta karaya oturmuştur” diyerek skandal bir açıklamada bulundu.

ERİVAN İLE AYNI DİLİ KULLANDI

Çeviköz, Azerbaycan’ın 28 yıl sonra, işgal edilmiş Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarma operasyonu sırasında Ermenistan’ın ortaya attığı “Türkiye, cihatçıları Karabağ’da savaştırıyor” propagandasına ortak oldu. Katıldığı bir TV programında, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" diyen Ünal Çeviköz, Erivan ile ortak bir dil kullandı.

S-400'LER HAZMEDEMEDİ

CHP’li Çeviköz, Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere Rusya'dan satın aldığı S-400'lerden de rahatsız oldu. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’a yönelttiği soru önergesinde kurulumu pandemi sebebiyle ertelenen S-400’lerin dünyanın en pahalı hurdasına dönüştüğünü iddia eden Çeviköz, birçok defa Türkiye’nin Rusya ile yapılan anlaşmadan vazgeçmesi gerektiğini savundu.