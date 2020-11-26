Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır." dedi.

Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Erdoğan "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir. İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."