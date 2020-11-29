Bakan Koca, sosyal medya hesabından Covıd-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu. Koca alternatif üreticilerle de görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Koca, “Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır” dedi.
Bakan Koca duyurdu: Aşıda ilk imzalar atıldı
29.11.2020 - 02:40 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covıd-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu.
Etiketler : fahrettin koca,aşı,covid aşı,
749678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749678.aspx
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