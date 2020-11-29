Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedavileri tamamlanan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, teşekkür ettikleri hastane personeliyle vedalaştı.

Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kayseri Şehir Hastanesindeki Covid-19 tedavisinin bugün itibarıyla başarıyla tamamlandığını belirtti.

Hastaneden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlık çalışanlarıyla vedalaştığını aktaran Özhaseki, "Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum. Hekiminden hemşiresine, hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki 19 Kasım'da Covid-19'a yakalanmış, 26 Kasım'dan itibaren tedavilerine Kayseri Şehir Hastanesinde devam edilmişti.