Molly-Elizabeth Francis, Facebook’ta yayımladığı mesajında, “Savaşıyoruz ama yorulduk. Bu savaşı sağlık görevlileri olarak tek başımıza veremeyiz. Sevdiklerinizden uzak kalmak zor geliyor biliyorum ama hastanede olmaktan iyidir. Lütfen kurallara uyun ve yükümüzü azaltın” ifadesini kullandı. Mesaj kullanıcılar tarafından büyük destek aldı.
Hemşireden duygulandıran mesaj: “Savaşıyoruz ama yorulduk. Tedbirli olun, yükümüz azalsın”
01.12.2020 - 15:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İrlanda’nın Dublin şehrinde bir hemşire, maske takmaktan yüzünde çıkan yaralarla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak insanları duyarlı olmaya çağırdı.
Etiketler : Hemşire,
750282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750282.aspx
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