Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Molly-Elizabeth Francis, Facebook’ta yayımladığı mesajında, “Savaşıyoruz ama yorulduk. Bu savaşı sağlık görevlileri olarak tek başımıza veremeyiz. Sevdiklerinizden uzak kalmak zor geliyor biliyorum ama hastanede olmaktan iyidir. Lütfen kurallara uyun ve yükümüzü azaltın” ifadesini kullandı. Mesaj kullanıcılar tarafından büyük destek aldı.