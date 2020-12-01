Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da hazır bulundu. Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde farklı klasmanlarda Avrupa rekorları kırarak çok başarılı sonuçlara imza atmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı‘yı kabul etti
01.12.2020 - 22:58 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,milli yüzücü,Emre Sakçı,
750364 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750364.aspx
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