Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu Katar'a satılmış" şeklindeki skandal sözlerine tepki sürüyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan'dan oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Milli Savunma Bakanlığı'na destek ziyaretinde bulundu. Bakan Hulusi Akar, CHP'li vekile tepkisini yineledi ve hukuk önünde hesap sorulacağını ifade etti.

Tank palet değil tank paleti fabrikası

Geçmişte Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların olmadığını, TSK'nın tank ve toplarının yabancı ülkelerde modernizasyonun yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, "Bunların ayrıntısının bilinmesi lazım. Ayrıca 'tank ve palet' değil, tank paleti fabrikası. Orada tank yapılmıyor, tank paleti yapılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bizzat yaptığı teşebbüslerle tank yapar hale gelmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak çalışıyoruz. Biz de TSK olarak hiçbir şekilde hakkımızdan, hukukumuzdan vazgeçmeden, MSB olarak mülkiyetimizden vazgeçmeden, özel sektörle beraber çalışmanın gereği neyse ona göre mevcut hukuk sistemi içinde destek sağlıyoruz. Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim" dedi.

Hoş olmadı

CHP'li Başarır'ın orduya yönelik hareketine TSK'dan açıklama yapılmamıştı.

Sivil toplum kuruluşlarının ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da yer aldı.

Güler de destek ziyaretinden dolayı heyete teşekkür etti ve şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."

Dur paşam!

Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın skandalına arka çıkan CHP, Org. Güler'in üç cümlelik açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Genelkurmay Başkanı, bugün yaptığı bir cümlelik de olsa açıklamayla siyaset alanına girmiştir. Dur paşam. Orduya bunu yapma, kendine bunu yapma, üstündeki şanlı, şerefli ordunun üniformasına bunu yapma" dedi. CHP'li Özel'in açıklamaları "Orduya hakaret edilirken paşa ne deseydi, teşekkür mü etseydi?" dedirtti.