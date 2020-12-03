Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruldan yapılan açıklamada, yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcılarının itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen, sunucunun konuklarına nazaran CHP'li Başarır’ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediğinin, açık bir şekilde itiraz etmediğinin görüldüğü aktarıldı.