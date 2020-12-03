Kuruldan yapılan açıklamada, yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcılarının itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen, sunucunun konuklarına nazaran CHP'li Başarır’ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediğinin, açık bir şekilde itiraz etmediğinin görüldüğü aktarıldı.
RTÜK’ten Habertürk’e program durdurma cezası
03.12.2020 - 02:54 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik çirkin sözler sarf ettiği Habertürk televizyonu hakkında beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.
Etiketler : RTÜK,Ali Mahir Başarır,
750628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750628.aspx
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