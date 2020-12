Türkiye Gazetesi

Kabulde, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere tepki gösteren Akar, şunları söyledi: Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı, nasılı, nedeni ne olursa olsun. Üstelik kurumlarımızda şeffaflık had safhada. Devletin ilgili kurumları her an gelip denetleyebilir. Fakat buna rağmen bu şekilde ifadelere muhatap olmak gerçekten bizi üzüyor.

"Marifet iltifata tabidir" sözünü hatırlatan Akar "Bu bizim için çok önemli fakat buna rağmen böyle arada sırada da olsa birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanmaları çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' deseydi çok daha anlamlı olurdu." ifadelerini kullandı. Destek ziyaretinden dolayı heyete teşekkür eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise, "Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TSK'yi ülke ve milletin gözbebeği olarak nitelendiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Ordumuz ülkemizin ve milletimizin şerefidir. Bu millet onuru ve şerefi için her türlü fedakârlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir." sözleriyle 'ordu satıldı' diyen CHP'li vekile tepki gösterdi.